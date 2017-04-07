Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази заявил, что в результате ракетного удара США по авиабазе Шайрат погибли пять человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает Reuters.

По информации Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью.

Барази добавил, что спасательные и противопожарные операции на аэродроме продолжались на протяжении двух часов.

Также он заявил, что этот аэродром использовался армией Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).