Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американским властям, которые приказали нанести ракетный удар по сирийской военной базе.
Как сообщает AFP, Нетаньяху назвал поступок США «сильным посланием».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку американским властям, которые приказали нанести ракетный удар по сирийской военной базе.
Как сообщает AFP, Нетаньяху назвал поступок США «сильным посланием».
Дата: 2017/04/07 9:23
Раздел: Мир
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