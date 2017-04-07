Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США не просили согласия России на ракетный удар по правительственной базе в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Тиллерсон заявил, что ракетный удар по Сирии является демонстрацией того, что случается, когда страны «пересекают красную линию».

Он отметил, что все теперь будут знать последствия своих действий, сообщает AFP.

Также госсекретарь добавил, что Россия не справилась со своей ответственностью в Сирии.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетные удары по войскам сирийского президента Башара Асада. Всего по правительственной базе в Сирии американские военные запустили более 50 ракет.