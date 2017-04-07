В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс на западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Американские военные по приказу президента страны Дональда Трампа выпустили 59 ракет «Томагавк» с двух кораблей в Средиземном море по авиабазе, контролируемой силами президента Башара Асада.

Удары нанесли в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую приписывают сирийским властям.

Трамп заявил, что ракетный удар произвели исходя «из жизненно важных интересов национальной безопасности страны».

Президент сообщил, что США обязаны «предотвращать и пресекать распространение и использование смертельного химического оружия».

В эфире сирийского государственного телевидения атаку назвали актом агрессии и сообщили, что она привела к жертвам.