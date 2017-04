Журналистам об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, Си Цзиньпин и делегация КНР были приглашены в Мар-а-Лаго, но им не хватило комнат, вследствие чего пришлось снимать номера в ближайшей гостинице.

Chinese delegation was invited to stay Mar-a-Lago but there weren’t enough rooms, so they’re staying down the road, Sean Spicer said.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 6 апреля 2017 г.