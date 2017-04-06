Задержаны восемь человек, причастных ко взрыву в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Шесть из них были пойманы в Петербурге, еще двое — в Москве. СКР назвал имена фигурантов уголовного дела — это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

В местах их проживания изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об установлении их личностей в СКР заявляли ранее 6 апреля. Уточнялось, что это граждане среднеазиатских республик.