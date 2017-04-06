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Трамп оценивает возможность полномасштабной войны в Сирии

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Президент США Дональд Трамп сказал нескольким членам конгресса, что он подумывает о начале полномасштабных военных действий в Сирии в ответ на химическую атаку. Об этом, согласно данным Газеты.ру, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Трамп подчеркивал, что осознает всю серьезность ситуации и таких намерений.

Источник добавил, что президент пока не принял окончательного решения, но сказал, что обсуждал подобную возможность с министром обороны Джеймсом Мэттисом.

По мнению источника, Трамп полагается на решение Мэттиса. Источники телеканала подчеркнули, что окончательного решения об операции США в Сирии пока принято не было.

При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Reuters, что США не исключают военного ответа на химатаку в Идлибе, в результате которой погибли мирные жители и в которой власти страны обвинили правительство Сирии и президента Башара Асада.

Дата: 2017/04/06 20:28

Раздел: Мир

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