Сегодня на глазах миллиардов людей в европейских странах нарушаются права человека, и там не считаются с нормами демократии. Европа – это уже не центр демократии, а насилия и нацизма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Балыкесир, передает в четверг агентство Анадолу.

По его словам, сегодняшняя Европа — это «загнивающий континент».

«Европе уже нечего сказать ни Турции, ни мировому сообществу», — подчеркнул президент.

«Европа исчерпала себя и пришла в то состояние, за которое заплатит высокую цену. Ценности, которые европейцы защищали веками, отвергнуты», — отметил Эрдоган.