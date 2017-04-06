Посольство Индии в Баку огласило новые правила получения виз для граждан Азербайджана.

Как сообщает «Тренд», согласно новым правилам, граждане Азербайджана, планирующие поездку в Индию с целью отдыха, осмотра достопримечательностей, встречи с друзьями или родственниками, прохождения непродолжительного лечения или с целью командировки, смогут получить визу онлайн. Заявку на электронную визу можно заполнить по адресу.

Сбор за электронную визу для граждан Азербайджана составляет 50 долларов плюс комиссия за банковские операции. Срок действия электронной визы составляет 60 дней со дня прибытия в Индию. По электронной туристической визе в Индию можно въехать дважды. Электронная медицинская виза позволяет въехать в страну трижды. Электронная виза может выдаваться не более двух раз в течение календарного года. Заявки должны быть заполнены не позднее, чем за четыре дня до даты прибытия в Индию.

Помимо электронных виз, возможно получение обычной визы, которая предоставляется на более продолжительный срок и для поездок с другими целями. Такие визы выдаются посольством Индии в Баку.

Подробная информация о схеме электронных виз доступна на сайте.