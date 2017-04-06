В признательных показаниях Шадида Губашева, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, говорится, что политика убили за оскорбления мусульман и пророка Мухаммеда. Они были оглашены в Московском окружном военном суде в четверг, 6 апреля, передает РИА Новости.

Показания зачитывала прокурор Мария Семененко, поскольку сам подсудимый отказался от них и заявил о своей невиновности. «Это не мои слова. Как мне сказали, то я и делал, я подписал, но это не мои слова», — сказал Губашев. При этом из документов следует, что он сам не принимал участия в убийстве и узнал о нем от брата.

«Они рассказали, что убили человека — Немцова. Я был в шоке и спросил, зачем. Они сказали, что он оскорблял пророка Мухаммеда и мусульман. Сказали, что стрелял [Заур] Дадаев, мой брат Анзор был водителем, а Бесик (Беслан Шаванов, погибший при задержании) следил за Немцовым», — говорится в показаниях.