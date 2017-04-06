На состоявшиеся в Баку 6 апреля похороны 21-летней Дильбар Алиевой, погибшей в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге, собрались сотни людей.

Дядя Дильбар Закир Алиев рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан, что девушка родилась в Петербурге в 1996 году, являлась гражданкой России. Семья ее, хоть и была родом из Грузии, но долгие годы проживала в северной столице.

О том, что в Петербурге произошла трагедия, он прочитал в новостях. Позвонив брату, узнал, что Дильбар тяжело ранена: «Потом нам сообщили, что спасти ее так и не удалось».

Закир Алиев говорит, что Дильбар была всеобщей любимицей, доброй и отзывчивой девушкой.

«В этом году она должна была окончить институт… Ее единственный брат также учится в Санкт-Петербурге «, – продолжает дядя девушки.

В семье ждали, когда Дильбар закончит учебу, чтобы вернуться в Азербайджан. «Они очень привязаны к родине», – говорит Алиев.

Муж тети погибшей девушки, Муса Рзаев рассказывает о ней как об очень позитивном, душевном человеке: «Она была образованной, начитанной. Мечтала стать детским психологом, ведь она очень любила детей». Он рассказал, что узнал о трагедии от отца Дильбар: «Он сообщил, что осколок раздробил ей правую руку, ей оторвало ногу, по дороге в больницу она потеряла много крови. Там она и скончалась».

Летом Дильбар месяц гостила в Баку. «Она была особенной девушкой, — продолжает Рзаев, – жила своими идеями, мечтами… Говорила мне: «Дядя, мою свадьбу сыграете в Баку». Но не судьба…», – говорит дядя, не в силах сдержать слез…

Один из друзей Дильбар – Ульви Ширинзаде – вспоминает девушку как жизнерадостную и добрую. «Она очень уважала своих родителей. Хоть и жила долгие годы в России, но очень любила свою родину. Семья думала переехать сюда, но не получилось», — рассказал юноша.

Самая ее большая мечта была – стать психологом, продолжает Ульви. Она часто говорила, что хочет помогать, поддерживать людей в горе, но сама стала в итоге самой большой печалью для всех, кто ее любил.

Наконец, началась церемония похорон. Провожавшие в последний путь родственники и близкие, мама, тети, бабушки Дильбар были буквально убиты горем. «Ты украла мой саван, девочка моя», – не могла успокоиться бабушка девушки.

Дильбар похоронили на кладбище в поселке Деде Горгуд в Сураханском районе столицы.



