Автор YouTube-канала TechRax провел краш-тест нового смартфона Samsung и сравнил его прочность с iPhone 7. В ролике демонстрируется, что происходит со смартфонами при падении на бетонное покрытие с высоты 1,5 метра.

После падения на ребро оба телефона не получили значительных повреждений. Однако при падении экраном вниз стекло iPhone 7 покрылось трещинами, а дисплей Galaxy S8 получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели. Кроме того, iPhone 7 перестал включаться, когда как его конкурент продолжил функционировать.

