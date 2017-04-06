Официальный курс маната по отношению к доллару на 7 апреля установлен на уровне 1,7031 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к шестому апрелю курс маната к доллару укрепился на 0,64 процента.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 7 апреля установлен на уровне 1,7031 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к шестому апрелю курс маната к доллару укрепился на 0,64 процента.
Дата: 2017/04/06 17:27
Раздел: Азербайджан
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