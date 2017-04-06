Бакинский Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы блоггера Мехмана Гусейнова на решение Сабаильского районного суда в связи с пытками в отношении блоггера, о которых он заявил после задержания сотрудниками полиции.

Процесс под председательством судьи Гаила Мамедова проходил закрыто и кроме нескольких журналистов из представителей общественности к суду никто не пришел. Заседание суда продлилось не более получаса, после чего вышедшие к журналистам адвокаты Фуад Агаев и Эльчин Садыгов заявили, что наконец-то им была предоставлена возможность ознакомиться с материалами Бакинской городской прокуратуры и протоколами судебного заседания Сабаильского районного суда.

“В Сабаильском районном суде нам не представили протоколы заседания и сразу же передали их в Апелляционный суд. Мы подняли этот вопрос на сегодняшнем заседании нам дали возможность ознакомиться с протоколами. В них было много неточностей и недостающих моментов. Мы заявили суду, что должны сделать замечания в связи с этим и попросили отложить судебное заседание. Суд удовлетворил ходатайство и отложил процесс на неопределенное время. Наши замечания будут переданы в Сабаильский районный суд для подтверждения их обоснованности. Только после этого процесс будет продолжен”, — заявил contact.az Фуад Агаев.