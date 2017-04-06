Министерство образования внесло ясность в вопрос о недопуске к диагностическому оцениванию учителей, преподающих в некоторых городах и районах страны.

Как сообщил АПА заместитель завотделом по человеческим ресурсам Министерства образования Эшги Багиров, прием учителей на работу осуществляется только на конкурсной основе. По его словам,Министерство образования борется со случаями приема на работу на внеконкурсной основе и при выявлении подобных случаев принимает соответствующие меры: «Сюда входит недопуск к диагностическому оцениванию этих учителей, наказание ответственных за это дело лиц».

Официальный представитель министерства отметил, что если принятые на работу вне конкурса учителя хотят продолжить свою преподавательскую деятельность, тогда они должны принять участие в конкурсе по приему на работу (экзамене и конкурсе).