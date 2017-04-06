В Наримановском районе Баку произошло два ДТП.

Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел на проспекте Зии Буньятова., у моста «Чермет». Автомобиль марки «Geely», за рулем которого находился некий Али Рамазанов, перевернулся, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем. Сам А. Рамазанов не пострадал.

Вторая авария произошла на той же дороге, но только в противоположном направлении. Водители некоторых автомобилей остановились посреди дороги, чтобы посмотреть на аварию. В этот момент выехавший с моста на основную дорогу маршрутный автобус №20 врезался в пять стоявших автомобилей и оттащил их за пределы дороги. В результате автомобилям «ВАЗ 2104» и «Mercedes» был нанесен серьезный ущерб, еще один автомобиль был слегка помят.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции, ведется расследование.