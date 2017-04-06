Поэт Евгений Евтушенко будет похоронен, согласно его воле, рядом с могилой поэта Бориса Пастернака на кладбище подмосковного поселка Переделкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Владимира Вигилянского, настоятеля храма святой мученицы Татианы при МГУ.

«Проблема решилась. Я сегодня видел место, это рядом совсем с могилой Бориса Пастернака», – заявил Вигилянский, который в течение многих лет дружит с семьей поэта и который проведет отпевание 10 апреля в Храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине.

По словам Вигилянского, будет абсолютно открытая церемония. Сами похороны состоятся 11 апреля после прощания, добавил он.