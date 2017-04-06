Махачкалинский «Анжи» попросил руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не назначать домашние матчи клуба на пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Пятница — особенный для дагестанцев, как и для всех мусульман, день недели. Люди стараются в этот день совершать коллективный пятничный намаз, посвящают себя семье и близким, и этот день является не самым удобным для посещения матчей любимой команды. Это, конечно же, не может не сказаться на заполняемости трибун», — отметили в клубе.