В жилом доме в Петербурге произошел взрыв.

По данным «Фонтанки.Ru», взрыв произошел в квартире на 13 этаже шестнадцатиэтажного дома.

ЧП произошло в доме №21, корпус 3, по проспекту Солидарности.

На снимках с места происшествия видно, что от здания отлетела часть облицовки, кирпичи повредили припаркованную под домом машину.

В МЧС уточнили, что в доме на проспекте Солидарности произошло обрушение облицовки. Причины произошедшего неясны. По информации «Фонтанки», дом не подключен к системе газоснабжения.