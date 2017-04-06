Смоленские пограничники задержали 7 иностранцев-нарушителей. Накануне, 5 апреля, 5 молдаван, азербайджанец и украинец пытались незаконно проникнуть на территорию России.

Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 70 тысяч рублей.

— Все задержанные пытались въехать на территорию РФ вне установленных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, — сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Смоленской области.

Ведомство напоминает: российско-белорусский участок государственной границы могут пересекать только граждане России и Беларуси при наличии необходимых документов.