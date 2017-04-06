Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Германия приветствует стремление Азербайджана к тесному сотрудничеству и присоединения к европейским ценностям. Вы можете быть уверены, что Германия остается надежным партнером Азербайджана в модернизации, демократическом и правовом развитии страны», — отмечается в послании Меркель в адрес президента Ильхама Алиева по случаю 25-летия установления дипотношений.

Канцлер также выразила поддержку Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей, направленных на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. По ее мнение, урегулирование этого конфликта позволит развить потенциал не только Азербайджана, но и всего региона.

«Я желаю Азербайджану мира и благополучия, а нашим странам успешного продолжения и расширения сотрудничества», — подчеркнула она.