SOCAR вернул участок, ранее взятый на разработку в северной части Каспия (российский участок Каспия).

Как передает Репорт, об этом заявил генеральный директор компании «SOCAR Polymer» Фарид Джафаров, отвечая на вопросы журналистов на конференции «Нефтехимия России и СНГ» в Москве.

Он отметил, что этот участок оказался не эффективным, не рентабельным и был возвращен российской стороне: «Пока планов участия аналогичных совместных проектах нет, но мы рассматриваем сейчас различные варианты», — сказал Фарид Джафаров.

По его словам, сотрудничество с российскими компаниями продолжается, в частности с «Роснефтью».

«Мы плотно работаем с этой компании, включая торговые операции в разных регионах. Проект НПЗ Star в стадии строительства. У нас есть соглашение с Роснефтью о поставке туда сырой нефти, но объёмы поставок еще не отрегулированы. Роснефть — крупнейшая нефтяная компания России и региона, поэтому будем закупать у них нефть для нашего НПЗ в Турции», — сказал гендиректор «SOCAR Polymer».