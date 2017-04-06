В городе Горадиз Физулинского района состоялась церемония открытия памятника военнослужащим, ставшим шехидами в апрельских боях за освобождение Лелетепе.
Как сообщает АПА, минутой молчания участники мероприятия почтили память погибших солдат.
В церемонии приняли участие вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев, депутаты, военные, представители общественности.