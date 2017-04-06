На четвертой овощебазе в Екатеринбурге 5 апреля состоялась сходка авторитетов. Им была представлена новая «крыша» овощебазы — 47-летний Рахман Абдуллаев, правая рука смотрящего за Челябинском Ильхама Османова.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, Елена Русина, дочь скончавшейся в октябре 2016 года владелицы овощебазы № 4 Татьяны Русиной, вступила в наследование и решила обзавестись силовой поддержкой. По совету криминального авторитета Азера Пириева, делового партнера ее матери, Русина решила воспользоваться услугами выходца из Азербайджана, 47-летнего Рахмана Абдуллаева, который занимает высокое положение в криминальной иерархии Челябинской области. О нем известно немного, лишь в 2015 году проходила информация том, что его задерживали челябинские полицейские. По сведениям инсайдера, Абдуллаев вскоре был отпущен, сейчас он на свободе и поддерживает контакты с ворами в законе — 62-летним Автандилом Кобешавидзе по кличке Авто и 44-летним Надиром Салифовым по кличке Лоту Гули. Именно Гули ранее присягнули свердловские торговцы в том, что будут платить ему дань. Сам Салифов до 2021 года будет отбывать срок в ИК в Азербайджане.

Абдуллаева представили соратникам в кафе, принадлежащем Пириеву, на территории 4-й овощебазы. Среди присутствующих находился 53-летний Агаяр Агаев. Ранее Агаев был представителем смотрящего по Уралу 41-летнего Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Но 18 августа 2016 года Ровшана Ленкоранского расстреляли в Турции. Поэтому на сегодняшний день Агаев снова представитель смотрящего по Уралу, только в этот раз — Гули. По словам источника, на сходке говорилось о том, что пора наводить порядок в финансовых вопросах, а денежный поток с овощебазы, как во времена Контеева, должен пойти в воровской общак.

Поводом обзавестись «крышей» стал конфликт Русиной-младшей с худруком Театра эстрады, бардом Александром Новиковым, с которым якобы тесно был связан бывший оперативник ГУ МВД по УрФО Владимир Горбунов. На днях Русина избавилась от Горбунова, и теперь исполнителем воли собственника на базе назначен Андрей Столбов, ранее судимый за бандитизм.

По данным источника, ситуация начала выходить из-под контроля властей и поэтому в ближайшее время ожидаются силовые акции правоохранительных органов на скандальной овощебазе.