6 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Ставропольского края РФ Владимиром Владимировы, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече был отмечен высокий уровень двусторонних связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнута важность сотрудничества Азербайджана с отдельными регионами России, отмечено, что Азербайджан является самой важной страной-партнером для Ставропольского края с точки зрения торгового и экономического сотрудничества.

Ильхам Алиев выразил удовлетворение визитом делегации, возглавляемой губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, в Азербайджан и ее участием в XVI Международной выставке туризма и путешествий. Подчеркнув, что Ставропольский край несколько раз участвовал в Международной выставке туризма и путешествий, президент выразил уверенность, что за прошедший период туризм в Ставропольском крае развился еще больше.

Губернатор Ставропольского края Российской Федерации Владимир Владимиров подчеркнул, что туризм является привлекательной сферой для инвестирования и сказал, что в руководимом им крае уже началось строительство пяти санаториев, с удовлетворением подчеркнув, что один из этих проектов реализуется инвесторами из Азербайджана. Владимир Владимиров отметил, что, премьер-министр России Дмитрий Медведев, будучи в Ставрополе, высоко оценил строительство этого санатория, и дал поручение в связи с тем, чтобы очередной проект в Кисловодске был поручен азербайджанским инвесторам.

Подчеркнув, что эти проекты, реализуемые азербайджанскими инвесторами, осуществляются на высоком уровне, Ильхам Алиев оценил это в качестве хорошего примера сотрудничества сторон.

В ходе беседы была подчеркнута важность поставки на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции из Ставрополя посредством строящегося международного транспортного коридора Север-Юг, отмечено наличие большого потенциала и взаимного интереса между Азербайджаном и Ставропольским краем для дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в туристическом секторе.