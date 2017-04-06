Произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб доказало факт использования химического оружия, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Би-би-си.

«Вскрытие погибших выявило, что в Идлибе было использовано химическое оружие», — заявил он.

Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого химического отравления.

30 пострадавших были доставлены через границу в соседнюю Турцию, где три человека скончались.

Сирийские военные отрицают использование химического оружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой».

По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.