Или еще немного о неправомерности азербайджанского судопроизводства

Вчера в Суде по тяжким преступлениям под председательством главного судьи Махмуда Агаларова состоялось очередное слушание по делу известной мошенницы и аферистки Ирады Джафаровой, известной в народе как «Ирка-Золотая ручка». В зале суда присутствовали все пострадавшие от ее мошеннических действий люди, искренне верившие в то, что справедливость восторжествует. Но не тут-то было. И с этого момента я хочу поподробнее рассказать о произошедших казусах.

Отметим, что И. Джафарова год находилась в следственном изоляторе, и ее дело рассматривали три следователя Ясамальского управления, а затем ее дело передали в Хатаинское Управление. Но, тем не менее, решение судьи стало шоком для всех присутствующих: вернуть дело обратно на рассмотрение в Генпрокуратуру, потому что отсутствуют протоколы очных ставок потерпевших с обвиняемой и вообще в деле много моментов, которые суд не может характеризовать термином «особо тяжкое преступление».

А это значит, что процедура расследования была проведена неправильно. По словам пострадавших, следователи сознательно не устраивали очных ставок с И. Джафаровой, хотя люди настаивали на этом неоднократно.

Отмечу, что во время первого слушания, которое состоялось в марте, судья заявил, что суд переносится, потому что И. Джафарова «не ознакомилась с протоколом обвинения». Возникает вопрос: а зачем тогда И. Джафарову целый год держали в следственном изоляторе и вызывали на допросы? После этого слушания по пустяковым, на мой взгляд, причинам откладывались еще три раза.

Далее, во время вчерашнего слушания суд рассматривал не сам факт дела о мошенничестве в крупном размере, а заявление адвоката И. Джафаровой – Жанны Багировой, которая заявила, что права ее подопечной «грубо нарушались как в изоляторе, так и в Ясамальском управлении, во время следствия».

Думаю, тут можно провести аналогию с Брейвиком, который подал точно такую же жалобу на то, что ему дали теплый кофе вместо горячего. Оказывается, Ираде Джафаровой подали теплый чай вместо горячего, так же она, бедняжка, испытывала чувство дискомфорта, когда в изоляторе шел ремонт. Самое интересное в этой истории то, что И. Джафарова не чувствовала дискомфорт, когда отбирала путем обмана чужие деньги. Она не чувствовала дискомфорта, когда представлялась то «маклером», то «юристом». Так же эта прожженная аферистка не испытывала чувства дискомфорта, когда продавала ведомственные квартиры, предназначенные работникам Каспийской Флотилии. А вот ремонт в следственном изоляторе, оказывается, нанес ее хрупкой психике непоправимый вред.

А вот что точно нарушалось в этот «судный день», так это права пострадавших, которым грубо затыкали рты, не давая сказать ни слова. Говорила, в основном, Ж. Багирова, «качая права» своей подзащитной, и сотрудники судопроизводства, которые ей поддакивали. Отмечу так же, что процесс был открытым, но, тем не менее, меня, сотрудника СМИ, пропускать почему-то не захотели, заявив, что моего имени нет в списке (хотя моего имени не было в списке и во время прошлых слушаний, однако, тем не менее, я присутствовала на суде).

В результате слушание дела И. Джафаровой откладывается на месяц, в течении которого (согласно слова судьи) будет проведено новое расследование. Это заявление ввергло в уныние жалобщиков, так как следствие шло целый год, и за это время практически не сдвинулось с мертвой точки. Доказательства в виде голосовых файлов (запись разговоров И. Джафаровой и пострадавших) суд не признал, так как (цитирую) запись была «неразборчивая, просто две женщины кричали друг на друга». В таком случае, у меня вопрос: почему не была проведена аудио-экспертиза? И если как у следствия, так и у суда такое халатное отношение к вещественным доказательствам, то о какой справедливости может идти речь?

У меня создалось впечатление, что кому-то жизненно необходимо во что бы то ни стало вытащить И. Джафарову из-за решетки. Ведь человек, «кидающий» на такие огромные суммы, наверняка с делился с кем-то, который долгие годы «прикрывал спину», и теперь у него реальные опасения, что И. Джафарова рано или поздно «расколется», назвав его имя. Вполне вероятно, что адвокат И. Джафаровой Ж. Багирова сегодня является посредником между этим человеком и сотрудниками сначала следствия, а затем судопроизводства. И вполне возможно, что именно этот человек, используя свои связи и средства, пытается добиться оправдательного приговора. Поэтому, в попытке отвлечь внимание от самого преступления, совершенного И. Джафаровой, в суде больше внимания уделяли «не подогретому чаю» и «дискомфорту, который испытала И. Джафарова от ремонта в следственном изоляторе».

Разъяренные жалобщики вышли из зала суда с криками о продажности судей. Отчаявшиеся люди собираются идти к посольствам различных государств (в том числе и РФ, так как одна из пострадавших от рук И. Джафаровой – гражданка России), писать телеграммы и письма во все правозащитные организации, в том числе и руководству Amnesty International о том, что в Баку притесняются права граждан и в Азербайджане творится несправедливый суд.

В данный момент дело И. Джафаровой передано адвокату, который будет защищать права пострадавших граждан.

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Яна Мадатова