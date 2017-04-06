Предварительно установлена личность нефтяника, найденного в Каспийском море. Им оказался оператор Азай Зульфугаров.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

В четверг в море было найдено тело предположительно еще одного нефтяника. Отметим, что специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Штормовой ветер 15 декабря около 5:00 снес в Каспийское море часть эстакады протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте номер 3 Нефтегазодобывающего управления имени Наримана Нариманова Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании АР (SOCAR). Эстакада перевернулась вместе с прилегающей к ней площадкой и жилой будкой. На момент происшествия на конструкции находились десять нефтяников — пятеро дежурных и еще пятеро сотрудников, находившихся в будке. Среди пропавших без вести числятся оператор Асадов Самир и оператор Бахрамов Джавид.

До сих пор были найдены тела операторов Ильхама Гафарова (сразу после трагедии), жителя поселка Сахиль Гасанаги Гаджиалиева, 1956 года рождения (тело обнаружено 1 февраля), Гурбанова Видади Джумшуд оглу, 1957 года рождения (17 февраля), Рустамова Горхмаза Исбат оглу, 1974 года рождения (найден 28 февраля), механика Эльчина Гасанова, 1957 года рождения (найден 4 марта), машиниста Рамиза Аббасова (13 марта), машиниста Зульфугарова Гюльоглана Гаджибала оглу (22 марта), оператора Зульфугарова Азая Гаджибала оглу (6 апреля). Осталось найти тела еще двоих жертв аварии на эстакаде.