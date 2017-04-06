Азербайджан полностью отвечает за качество и происхождение аграрной продукции, экспортируемой в Россию.

Как передает Тренд, об этом сказал в четверг журналистам глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

Комментируя проведенные в четверг в Баку переговоры с делегацией Федеральной таможенной службы РФ по вопросам перемещения плодоовощной продукции с территории Азербайджана на территорию России, Алиев отметил, что российская делегация, приехавшая в страну сможет сама убедиться в качестве и происхождении экспортируемой продукции.

«После переговоров, российская делегация ознакомится с хозяйствами, производящими агропродукцию, а также с нашими правилами оформления документации по данной продукции. Наши гости смогут убедиться в том, что мы полностью отвечаем за качество и происхождение экспортируемой продукции», — сказал глава ГТК.

Коснувшись задержки азербайджанских товаров на российской границе, Алиев отметил, что в настоящее время все проблемы разрешены.

«На границе было задержано несколько автомобилей, которые были пропущены в Россию после соответствующей лабораторной проверки, где было доказано, что это азербайджанская продукция», — сказал Алиев.