«Все мы знаем, каким путем избрано новое Национальное Собрание, и каким образом люди получили мандаты. Это, по сути, означает, что у Армении нет суверенитета. Если до этого мы могли бы сказать, что Армения значительно уступила свой суверенитет, то сейчас можем констатировать, что у Армении суверенитета больше нет. В таких условиях Армения, естественно, не имеет ресурсов для развития, она стала частью России, и Армения может жить за счет ее милостыни – без субсидий российской стороны».

Об этом в беседе с Первым Информационным, комментируя результаты парламентских выборов и формирование новой власти в Армении, заявил экономист Ашот Егиазарян.

По его словам, так как Армения впредь не имеет потенциала для развития экономики, она не в состоянии поддерживать хотя бы существующую сейчас ситуацию.

«Проблема в том, что ставкой является еще худшая ситуация, в условиях которой у Армении можно будет выудить еще больше уступок, а мы знаем, что самой чувствительной сферой в плане выуживания уступок является «Арцах» – (кавычки Minval.az), и знаем, что без роли России в урегулировании этой проблемы России на Южном Кавказе делать нечего», — отметил он.

Комментируя наличие избирательных взяток, А. Егиазарян отметил, что, по сути, власти продались: «Продались со стороны граждан, избирателей, но проблема в том, что мы не знаем – кто именно «купил» власть, какие политически цели они преследуют. Мы больше не имеем суверенитета, а государство, не имеющее суверенитета, не может развиваться».

По мнению экономиста, ресурс для развития Армении находится на Западе, это – интеграция на западном экономическом пространстве.