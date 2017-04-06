Цены на бананы  в Азербайджане по сравнению  с январем  выросли более чем в два раза и продаются в розничной сети  не менее чем за 3,5 манат/кг.

Никто не может объяснить причину  такого стремительного роста цены на такой питательный и ценный с точки зрения  химического состава продукт. Антимонопольный  департамент  Министерства экономики молчит. Об этом пишет «Туран».

Агентство отмечает, что оптовые цены на  бананы   на мировом рынке, и в частности в Эквадоре, откуда поступают бананы в Азербайджан, остаются стабильными  и не могут служить причиной роста цены.

Зеленые бананы, а именно такие завозятся в страну,  предлагаются за 250-300 долларов за метрическую тонну или 25-30 центов за кг.  Транспортные расходы  накладываются в пределах 18 центов.  Таможенная пошли в целом составляет порядка 36% , что означает  дополнительно  к оптовой цене  порядка 12 центов. То есть цена кг банана    Баку  должна составить не более 60 центов. С учетом прибыли поставщика и розничной  сети не более 1 доллар  или 1,8 маната, но не 3,5 маната.

В 2016 году в Азербайджан  поставлено 21515 тонн бананов на сумму 17,880 млн. долларов или 1кг/0,90 долларов.

На душу в Азербайджане приходится 2,3 кг бананов в год, в то время как в Европе этот показатель составляет 10 кг. В России этот показатель в пределах 8,3 кг.

Проблема цен на бананы извечна тема и диагноз ей монополия, отмечает «Туран».

Банан считает одним из самых  полезных  фруктов. В составе мякоти банана содержатся множество полезные веществ: бета-каротин, пектин, витамины В1, В2, В6, С, РР, а  также калий, кальций, магний, железо, фтор, фосфор и натрий, фруктоза и клетчатка. Употребление бананов оказывает благотворное действие на работу сердечной мышцы, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Бананы поднимают настроение и способствуют профилактики возникновения стресса.

Но азербайджанским гражданам такая польза становится не по карману, заключает издание.