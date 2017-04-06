Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему, несмотря на кажущееся благожелательное отношение.

Об этом Хейли заявила на ежегодном форуме Women in the World Summit, передает AFP.

«То, что они сделали с Крымом и Украиной… и как они прикрывают (сирийского президента Башара. — «Известия») Асада, из-за таких вещей мы не намерены делать для них поблажку»,— сказала она.

Она также отметила, что неоднократно разговаривала с президентом на эту тему. В них он рассматривал Россию как проблему, заявила Хейли.

Постпред сообщила, что уже неоднократно «била Россию по голове» за некоторые решения. США продолжат это делать, если российские власти и дальше будут принимать «неправильные решения», заявила она.