8 апреля представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступит в Амстердаме (Нидерланды).

Об этом сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Общественного телевидения Азербайджана (İTV).

Выступление Дианы Гаджиевой в рамках промо-тура состоится на концерте участников конкурса «Евровидение-2017». Данный концерт, является одним из самых крупных мероприятий, организовываемых в преддверии конкурса.

В программе примут участие представители 33 стран. Диана Гаджиева также пообщается и ответит на вопросы представителей европейских СМИ и блогеров.

Напомним, что на конкурсе Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) выступит с песней Skeletons. Авторы композиции — композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2017» пройдет в Киеве (Украина) 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.