Определилось имя страны, которая примет V Игры исламской солидарности.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на приступившем к работе в Баку заседании исполнительного комитета спортивной федерации исламской солидарности.

Участники конгресса приняли решение об организации следующих игр в 2021 году в турецком Стамбуле. В связи с этим в Азербайджан прибыл министр спорта страны Акиф Чагатай Кылындж.

Официальное сообщение о месте проведения будущих игр будет дано на пресс-конференции. На встрече с журналистами примут участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, его турецкий коллега Акиф Чагатай Кылындж и президент спортивной федерации исламской солидарности саудовский принц Абдул Меджид ибн Абдулазиз аль Сауд.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая в Баку.