Постпред США в ООН призвала членов Совбеза принять меры против режима Асада Соединенные Штаты Америки и ряд других стран могут самостоятельно ввести меры против режима президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, если Совет безопасности ООН не сможет принять общее решение, сообщает РБК.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает CNN. В частности, Хейли заявила, что меры против режима Асада в Сирии могут принять в обход санкций Совбеза ООН. «Когда ООН в очередной раз терпит неудачу и не может принять на себя ответственность в принятии решения о коллективных мерах, в жизни государств наступает момент, когда они должны принимать меры самостоятельно», — отметила Хейли.

Она также призвала членов Совбеза ООН принять меры против Асада. Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял резолюцию по применению химоружия в Сирии.

Проект резолюции Британии, США и Франции, который призывает провести расследование применения химоружия в сирийской провинции Идлиб, не был вынесен на голосование во время экстренного заседание Совбеза.