Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует спад ВВП Азербайджана на 2017 год в 1,1%.

Как отмечается в обзоре Asian Development Outlook 2017, банк прогнозирует на 2018 год рост ВВП Азербайджана на уровне 1,2%. В прошлогоднем обзоре АБР прогнозировал на 2017 год рост в Азербайджане на уровне 1%.

Согласно прогнозам АБР, в 2017 году инфляция в Азербайджане составит 9% (предыдущий прогноз — 5,2%), в 2018 году – 8%. Профицит платежного баланса Азербайджана на 2017 год АБР прогнозирует на уровне 5,9% ВВП (ранее прогноз составлял 1,5% ВВП), на 2018 год – 11,4% ВВП.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%. В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%, инфляция составила 12,4%.

Развитие бренда Made in Azerbaijan поможет обеспечить рост сельского хозяйства в Азербайджане на три процента в 2017 году и на четыре процента в 2018 году, следует из отчета Азиатского банка развития (АБР) «Asian Development Outlook 2017: Transcending the middle-income challenge».

В 2016 году сельское хозяйство в Азербайджане выросло на 2,6 процента, в том числе на 2,8 процента — в животноводстве.