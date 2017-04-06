Все они расположены в округе Шпандау, расположенном рядом с Берлинской стеной. Станции «Зименсдамм», «Рордамм», «Паульштернштрассе», «Хазельхорст», «Цитадель», «Альтштадт Шпандау» и «Ратхаус Шпандау» внесены в список памятников истории как «особые свидетельства послевоенного периода».

Станции были построены в 1970–1980-х годов по проектам архитектора Райнера Герхардта Рюммлера с использованием и современных, и классических архитектурных стилей. Архитектор стремился к объединению истории и современности, сообщает издание PeritoBurrito.

Разрабатывая проекты для метро, Рюммлер ставил перед собой задачу воплотить исторические события, которые происходили в тех местах, где были возведены станции. Согласно задумке автора, пассажиры проезжая мимо, находясь под землей, могли увидеть историю окрестных мест на стенах метро.

Станции «Зименсдамм» и «Рордамм» рассказывают историю фабрик компании Siemens, которые находятся рядом. «Цитадель» создана в стиле замка. Станция «Паульштернштрассе» находится в сером промышленном районе. Архитектор оформил ее в стиле дороги для экипажей, которая находилась в этих местах 2 столетия назад. Стены станции украшают мозаичные пейзажи. Всего в берлинском метро памятниками истории считаются 88 станций из 173. Подземная поездка тут – своего рода посещение достопримечательностей.