Авторы книги-раскраски включили в нее изображение Гитлера с нацистской символикой. На издание начали поступать жалобы, после чего его изъяли из продажи.В Нидерландах из продажи изъяли детскую книгу-раскраску, в которой изображен Адольф Гитлер, сообщается в среду, 5 апреля. Ее авторы в разделе, посвященном футболу, по неизвестным причинам решили предложить юным читателям раскрасить отдающего нацистское приветствие Гитлера, который был изображен в форме со свастикой

Эта раскраска продавалась в сети нидерландских магазинов Kruidvat, на издание поступило несколько жалоб.

Позднее ритейлер выразил сожаление в связи с инцидентом и заявил, что проведет проверку того, как картинка с Гитлером попала в раскраску, сообщает издание Deutsche Welle.