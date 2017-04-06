Суицид Эссенция Женщина

В Агджабединском районе зарегистрирован факт суицида.

Как сообщает АПА, жительница Агджабединского района Зульфалиева Вахида Гюльмамед гызы (1966 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщина скончалась в больнице.

По факту ведется расследование.