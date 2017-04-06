В Агджабединском районе зарегистрирован факт суицида.
Как сообщает АПА, жительница Агджабединского района Зульфалиева Вахида Гюльмамед гызы (1966 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщина скончалась в больнице.
По факту ведется расследование.
В Агджабединском районе зарегистрирован факт суицида.
Как сообщает АПА, жительница Агджабединского района Зульфалиева Вахида Гюльмамед гызы (1966 г.р.) выпила уксусную кислоту. Женщина скончалась в больнице.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/04/06 10:36
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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