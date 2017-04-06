Японский министр реконструкции Масахиро Имамура, отвечающий за ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», был вынужден публично извиняться за хамство в отношении журналиста, который задал ему вопрос об ответственности государства за судьбы добровольных беженцев из районов, пострадавших в результате атомной катастрофы.

«Я был чрезмерно эмоционален, прошу прощения», — заявил в одной из комиссий нижней палаты парламента этот ветеран правящей Либерально-демократической партии, неоднократно занимавший и ранее различные посты в правительстве.

Как сообщает телеканал NHK, на пресс-конференции 4 апреля Имамура был выведен из себя вопросами, связанными с тем, что он ранее намекал на нежелание оказывать помощь так называемым добровольным беженцам из районов, ставших потенциально опасными после аварии на АЭС «Фукусима-1». Взбешенный Имамура потребовал от упорного журналиста «выйти из зала и больше никогда не возвращаться». Когда тот отказался подчиниться и продолжал задавать вопросы, министр в гневе бросил ему: «Заткнись!»

Оппозиционная Демократическая партия Японии уже потребовала отставки Имамуры. Однако тот пока надеется отделаться извинениями — не только перед журналистом, но и перед эвакуированными из района бедствия в зоне АЭС «Фукусима-1».

«Я будут упорно продолжать работу ради облегчения страданий этих людей», — заявил министр в парламенте.

После аварии из зоны АЭС было эвакуировано около 174 тыс. человек. В настоящее время по мере проведения дезактивационных работ все больше районов вокруг станции объявляются пригодными для жизни, однако их бывшие жители возвращаются туда неохотно.