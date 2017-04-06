Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о создании в 2017-2018 учебном году подготовительных к школе групп в общеобразовательных школах.

Как сообщает Report, министерству образования Нахчыванской АР, управлению образования г. Баку, управлению образования г. Гянджи и районным (городским) образовательным отделам было поручено совместно с соответствующими местными организациями уточнить количество 5-летних детей 2012 г.р., которые будут привлечены к подготовительным группам в 2017-2018 гг., принять меры для уточнения школ и преподавателей, которые будут вовлечены в создание подготовительных групп.

Отбор преподавателей подготовительных групп, особенно учителя младших классов, показавших высокий результат в диагностическом оценивании и работающих в соответствующем году с IV классами, должен быть под надзором, комплектация подготовительных групп должна идти по принятым правилам.

До конца августа этого года в министерство следует отправить письменный отчет о добавленных формах и проделанных работах.

При отсутствии соответствующих условий и возможностей в школах вынужденных переселенцев, кадрового потенциала либо при нехватке детей из семей вынужденных переселенцев для комплектации подготовительных групп, эти дети будут привлечены к подготовительным группам в других местных школах на данной территории.

Надзор за исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.