Церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко прошла в среду в американской Талсе (штат Оклахома). Она состоялась в большом актовом зале культурного центра университета, в котором он проработал последние четверть века, сообщил РИА Новости друг литератора — писатель и богослов Михаил Моргулис.

По его словам, проститься с поэтом, который скончался 1 апреля на 85-м году жизни, пришли около 600 человек.

«Атмосфера была замечательная, все было очень трогательно, многие плакали…Сыновья Евгения Александровича — Саша и Женя — читали его стихи: один исполнял их по-русски, другой переводил на английский», — рассказал Моргулис.

Среди выступавших были генеральный консул России в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров, проректор университета Талсы Роджер Блейс, а также профессор Роберт Дональдсон, который 25 лет назад пригласил Евтушенко преподавать в Талсу.

Кроме того, была показана видеозапись песни на стихи Евтушенко «Со мной вот что происходит» из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» в исполнении Сергея Никитина. А на большом экране, словно вехи жизни, появлялись фотографии самого Евтушенко.

«Обращаясь к нему, я сказал: Женя, спасибо Вам за Вашу любовь к России. Вас будут помнить ив России, и в мире», — поделился Моргулис.

Он добавил, что в своем выступлении сказал, что «у Евтушенко, как и у Мартина Лютера Кинга, была мечта». «Женя говорил мне, что у него есть мечта — чтобы между Америкой и Россией воцарился мир», — добавил Моргулис.

Друг поэта также сообщил, что отпевание Евтушенко пройдет в церкви в России, в московском Переделкино 10 апреля. На следующий день намечена гражданская панихида в Центральном доме литераторов, после чего состоятся похороны на кладбище в Переделкино.