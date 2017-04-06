Мне приятно приветствовать вас на этом мероприятии, отражающем прекрасную организацию подготовки к четвертым Играм исламской солидарности и замечательное оформление.

Эти Игры соберут вместе представителей исламского мира для поощрения солидарности между спортсменами наших государств, укрепления братских и дружественных отношений. Участники и зрители из исламских стран гордятся этими Играми.

Об этом, как передает АЗЕРТАДЖ, в среду сказал Принц Королевства Саудовская Аравия, президент Спортивной федерации исламской солидарности и президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

«Игры, несомненно, станут благоприятной возможностью для демонстрации, наряду с благородным поведением и истинными ценностями, правильного и идеального облика мусульманского спортсмена, отличающегося духом состязательности, терпимостью и высоким трудолюбием. Все спортсмены с позволения Аллаха постараются реализовать это на различных соревнованиях в ходе Игр», — заявил Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

Обращаясь к Ильхаму Алиеву, высокий гость добавил: «Все, что я здесь увидел в связи с заключительной подготовкой к IV Играм исламской солидарности, которые будет принимать Азербайджанская Республика, вызывает полное удовлетворение. От имени Спортивной федерации исламской солидарности выражаю Вам сердечную благодарность и признательность за большую поддержку и внимание в обеспечении лучших возможностей для успешного проведения Игр. Хвала Аллаху, эта поддержка и внимание принесли свои плоды в организационной работе и вселяют уверенность в успехе».

«Разрешите, пользуясь этой приятной возможностью, поблагодарить Первого вице-президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета Игр госпожу Мехрибан Алиеву за большие усилия и прекрасное руководство в подготовке и организации этих Игр.

Благодарю участников этого мероприятия, народ Азербайджанской Республики и желаю всем успехов», — сказал в заключении Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.