Азербайджан — государство, обладающее древней историей, культурой. Наша культура, история – это источник нашей гордости, национальное достояние. Историко-религиозные памятники, отражающие нашу древнюю историю, доказывают, что азербайджанский народ – древний народ, он жил, созидал и творил в этом краю с древнейших времен. Азербайджан – древний мусульманский край. Мы гордимся тем, что Шамахинская джума-мечеть, являющаяся одной из древнейших мечетей мира, была построена в 743 году. Несколько лет назад эта мечеть была капитально отреставрирована и распахнула двери перед азербайджанским народом. Уверен, что гости ознакомятся с историческими местами Баку и других наших регионов.

Об этом, как передает АЗЕРТАДЖ, в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

«Особое значение в проведении Игр имеет роль волонтеров. Рад, что в проведении этих Игр примут участие более 8 тысяч волонтеров. Провести эти Игры без них невозможно.

Азербайджан, обладающий древней историей, живет как независимое государство всего 25 лет. В прошлом году мы отметили 25-летие восстановления независимости. Это были годы развития, созидания. Считаю, что никогда в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас. Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене. Несколько лет назад при поддержке и голосами 155 стран мира мы стали членом высшего международного органа планеты – Совета Безопасности ООН. Это – проявление отношения, уважения к нам на международной арене», — сказал глава государства.

«В Азербайджане решаются все социальные вопросы. Безработица находится на уровне пяти процентов. За последние 13 лет наша экономика выросла втрое. Грамотность составляет 100 процентов. Все это отражает сегодня динамичное развитие нашей страны. Наши города хорошеют, благоустраиваются. Баку стал одним из красивейших городов мира. Мы проводим огромную работу для исламской солидарности. По линии Организации исламского сотрудничества в нашей стране были проведены многие престижные мероприятия. Мы организуем многочисленные мероприятия, презентации для пропаганды исламской культуры в мире. Мы хотим, чтобы весь мир знал и видел, что Ислам – религия мира и милосердия. У нас древняя культура, которой мы гордимся», — заявил Ильхам Алиев.