Азербайджан добился больших успехов и в спортивной сфере. Наша современная спортивная инфраструктура позволяет провести любое престижное международное соревнование. В Баку введены в строй самые современные спортивные сооружения. Одновременно в других наших городах функционирует более 40 современных олимпийских спортивных комплексов, что само по себе повышает интерес к спорту.

Об этом, как передает АЗЕРТАДЖ, в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

«Молодое поколение, дети, подростки ходят в спортивные секции и занимаются спортом. Мы гордимся нашими выдающимися спортсменами. У нас уже много олимпийских чемпионов. На престижных международных спортивных соревнованиях Азербайджан постоянно показывает высокие результаты. На состоявшихся два года назад в Баку первых Европейских играх азербайджанские спортсмены завоевали 56 медалей и были удостоены второго места в командном зачете. Представьте себе, на Играх с участием всех европейских стран азербайджанская команда заняла второе место. Результаты прошлогодних Олимпийских игр в Рио показали, что эта победа была неслучайной. На Олимпийских играх в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, и по количеству медалей мы заняли 14-е место в мировом масштабе. Обратите внимание, Азербайджан, всего лишь 25 лет живущий как независимая страна, по количеству медалей удостоен 14-го места среди двухсот стран. А среди европейских стран мы заняли седьмое место. На Олимпийских играх в Рио Азербайджан занял первое место среди мусульманских стран. Это радует и воодушевляет нас. Это демонстрирует силу молодого независимого Азербайджанского государства, патриотизм наших спортсменов. Всякий раз, когда наш флаг поднимается на международных соревнованиях, каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана по праву испытывает чувство гордости», — сказал президент Азербайджана.

«Дорогие друзья, символом Игр исламской солидарности является вода. Вода – это жизнь. Природа и человек не могут жить без воды. Азербайджан является страной, обладающей живописной природой. Прекрасные озера, реки, родники, водопады, красивое Каспийское море – наше природное достояние. Сегодня с берегов Каспия начинается большое путешествие в различных направлениях нашей страны. Вода, по сути, — это символ, и символом Игр является именно вода. Считаю, что этот выбор заслуживает высокой оценки. Пусть наш путь будет прозрачным, а намерения – чистыми, как вода», — подытожил глава государства.