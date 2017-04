Король Иордании Абдала II положил под ноги коробку во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, чтобы быть с ним одного роста, сообщает Газета.ру со ссылкой на Washington Examiner.

Отмечается, что коробку прикрывала кафедра, но на отдельных планах видеосъемки можно было заметить коробку под ногами иорданского лидера.

Рост Трампа 188 сантиметров, а Абдалы II — 165 сантиметров.

При этом, согласно данным из открытых источников, рост канцлера Германии Ангелы Меркель — 165 см, премьера России Дмитрия Медведева — 163 см, а экс-президента США Барака Обамы — 185 см.

Diplomacy reaches new heights: Jordan’s King Abdullah II stands on a box for press conference with Trump https://t.co/QrFzlXllvh pic.twitter.com/B9ibI9DpoG

— Washington Examiner (@dcexaminer) 5 апреля 2017 г.