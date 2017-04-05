В Армению продолжают завозить беспошлинные турецкие помидоры. Об этом заявил председатель Ассоциации тепличных хозяйств Армении Погос Геворкян.

По его словам, в начале декабря прошлого года тепличников заверили, что теневого импорта турецких огурцов и помидоров больше нет.

«Но оглядевшись, увидели, что почти ничего не изменилось. На оптовых рынках в столице и в округе – всё тот же турецкий «праздник урожая».

Председатель Ассоциации тепличных хозяйств Армении убежден, что ввоз помидоров из Турции необходимо запретить.

«Мало того, что дают завозить, так ещё и пошлину не берут», — приводит News.am слова Геворкяна.