Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О военном положении» от 14 февраля 2017 года.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту предложения по приведению в соответствие с законом «О военном положении» действующих нормативно-правовых актов Президента и законов Азербайджана; в течение трех месяцев, согласовать с Президентом Азербайджана, определить порядок финансирования работ по обеспечению режима военного положения и устранения его последствий в соответствии со статьей 16 данного закона; обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из закона.

Указом устанавливается, что предусмотренные в статье 16 закона «О военном положении» полномочия органа исполнительной власти осуществляет Кабинет министров; предусмотренные в статье 18.3 настоящего закона полномочия органа исполнительной власти осуществляет министерство обороны; предусмотренные в статье 25.1 и 25.2 настоящего закона полномочия органа исполнительной власти осуществляет министерство иностранных дел; в настоящем законе под «органами военного управления» подразумеваются министерство обороны, министерство внутренних дел, министерство чрезвычайных положений, Особая государственная служба охраны, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

С целью урегулирования вопросов предусмотренных в статье 19.3 закона «О военном положении», в пункте 1.3 настоящего указа будет отражен также порядок выплата компенсации лицам, пострадавшим в связи с работами осуществленными для обеспечения режима военного положения и устранения его последствий.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера и обеспечить соответствие актов нормативного характера с законом «О военном положении» и проинформировать об этом Кабинет министров.