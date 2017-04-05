Азербайджан проводит очень большую работу для исламской солидарности. Об этом в среду в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Исламских игр солидарности «Баку-2017».

Глава государства сказал, что в Азербайджане проведено множество престижных мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества.

«Мы проводим многочисленные мероприятия, презентации, выставки для пропаганды исламской культуры в мире. Мы хотим, чтобы весь мир знал и увидел, что Ислам — это религия мира, религия милосердия», — сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает древней культурой и гордится ею.

«Этот год в Азербайджане объявлен «Годом исламской солидарности». И это выдвинутая нами важная инициатива для еще большего сплочения всех мусульманских стран. Сегодня все мусульманские страны должны продемонстрировать единство, солидарность. Уверен, что Игры, которые будут проведены в следующем месяце, станут как большим спортивным праздником, так и отразят нашу дружбу. Все мусульманские страны на протяжении 10 дней в Баку установят тесные связи друг с другом посредством своих представителей, пожмут друг другу руки. Мы в Баку продемонстрируем всему миру, что исламский мир един, и наше единство приумножает наши силы», — сказал глава государства (цитата по «Тренду»).