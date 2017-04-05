В среду в Верховном суде Азербайджана была рассмотрена кассационная жалоба на решение Национального телерадиосовета о ликвидации лицензии радиостанции ANS ÇM.

Как сообщает Contact.az, на процессе под председательством Кямаледдина Бадалова, интересы ANS представляли адвокаты Фуад Агаев и Севда Магеррамова, НТРС – Тогрул Мирзазаде.

В ходе слушаний адвокат Агаев представил сначала жалобу на решение Бакинского административно-экономического суда номер 1, отклонившего иск интересы ANS к НТРС о возмещении морального ущерба на 1 млн. манат и 210191 манат – материального ущерба.

Глава ANS Вахид Мустафаев cказал, что прекращение вещания нанесло ущерб не только владельцам и сотрудникам, но и госбюджетe, поскольку телекомпания ежегодно платила налогов на 5 млн. манат.

Однако представитель НТРС Тогрул Мирзазаде выступил против жалобы, и она была отклонена.

Далее была представлена жалоба на возмещение ущерба “Коммерческой компании ANS”.

Мустафаев обратил внимание, что эта структура не имела отношения к творческому составу и занималась коммерческими исследованиями и привлечением рекламы.

Суд отклонил и эту жалобу.

Далее Мустафаев ударился в лирику, призвав суд учесть, что «основатели компании сражались в Карабахской войне, чтобы судьи жили в такой прекрасной стране» и призвал суд подумать о дне «страшного суда».

На это судья ответил, что решения суда справедливы. После этого Мустафаев заявил об отводе составу суда, и заседание отложено на неопределенное время.